Mercato auto spagnolo continua trend positivo: a luglio +3,7% le immatricolazioni. Al 25% di quota le auto alla spina (Bev+Phev)

Il mercato automotive spagnolo prosegue il suo trend positivo, con le vendite di auto che a luglio hanno raggiunto quota 101.949 unità, in crescita del 3,7%. Secondo Anfac, l'associazione nazionale dell'industria di settore, per il quinto mese consecutivo, le vendite hanno superato la soglia delle 100.000 unità, un dato che non si registrava a luglio dal 2020. La forte performance dei veicoli elettrici, che rappresentano un quarto delle vendite, è il motore di questa tendenza al rialzo.

Le auto alla spina per il trasporto passeggeri (Bev e Phev) continuano a guadagnare popolarità, rappresentando il 24,7% di tutte le vendite di autovetture a luglio. Le vendite sono aumentate del 20,1%, raggiungendo un totale di 25.229 unità. Le vendite da inizio anno fino a luglio ammontano a 166.372 unità, con un incremento del 34,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari al 22,2% delle vendite totali.

Felix Garcia, direttore della comunicazione e del marketing di Anfac, ha spiegato che «luglio ha confermato ancora una volta il trend positivo del mercato. Per il quinto mese consecutivo quest'anno, le immatricolazioni hanno superato le 100.000 unità, avvicinandosi gradualmente ai livelli pre-pandemia. I consumatori dimostrano maggiore fiducia nel rinnovo dei propri veicoli e optano sempre più per modelli elettrificati, che rappresentano ormai un quarto delle immatricolazioni di questo mese, oltre che per veicoli ibridi tradizionali».