Mercedes dimezza gli utili nel primo semestre, si fermano a 2,6 miliardi (-55%). La Stella rivede le stime annuali

Crollo verticale degli utili del gruppo automobilistico Mercedes-Benz: nel primo semestre 2025 si fermano a 2,68 miliardi di euro, nello stesso periodo del 2024 erano stati 6,08 miliardi, con un calo del 55,8%. Lo comunica l'azienda presentando i dati di metà anno. Il gruppo ha annunciato di rivedere le stime per quest'anno, il cui fatturato complessivo sarà certamente al di sotto di quello del 2024. I dati, per quanto attesi, sono certamente preoccupanti per il gruppo Mercedes-Benz: rispetto al primo semestre 2024 sono più che dimezzati gli utili (-55,8%) mentre il fatturato cala dell'8,6%, passando da 72,6 miliardi a 66,4 miliardi. È la stessa azienda a comunicarlo presentando i dati per il primo semestre 2025. A influenzare questi risultati sono, per Mercedes-Benz, soprattutto i dazi. Il crollo di vendite di auto, nel secondo trimestre 2025 il calo è del 9%, è addebitato anche ai problemi registrati nel mercato cinese.

L'azienda è quindi costretta a rivedere le stime: in quest'anno le vendite di automobili saranno «chiaramente al di sotto del livello del 2024», come pure gli investimenti. Ola Kaellenius, amministratore delegato del gruppo, afferma che «occorre mantenere la rotta tracciata» e che tuttavia bisogna «reagire alle nuove realtà geopolitiche». Il gruppo automobilistico tedesco ritiene che l'impatto della politica doganale sulle vendite di Mercedes-Benz Cars si aggirerà complessivamente intorno al 4-6%, mentre per quanto riguarda Mercedes-Benz Vans le vendite saranno «significativamente inferiori all'anno precedente».