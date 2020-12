Mercedes, stop a produzione di auto in Brasile. Chiusa fabbrica di San Paolo, restano le due per mezzi pesanti

SAN PAOLO - La Mercedes ha annunciato la fine della produzione di auto in Brasile. La casa automobilistica tedesca ha deciso infatti di chiudere la fabbrica di Iracemapolis, inaugurata solo nel 2016 nello stato di San Paolo, dove venivano prodotti i modelli di Classe C e GLA. «La situazione economica in Brasile è stata difficile negli ultimi anni ed è peggiorata con la pandemia di covid-19, causando un crollo delle vendite di auto del segmento premium», ha spiegato Jorg Burzer, membro del board della casa tedesca. La Mercedes ha annunciato di avere allo studio «alternative» per i 370 dipendenti dello stabilimento. Rimarranno in funzione le fabbriche di San Bernardo do Campo, dove si producono telai per mezzi pesanti, e quella di Juiz de Fora, dove vengono realizzate cabine per camion.