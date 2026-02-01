Mimit, in arrivo 1,6 miliardi del Fondo automotive fino al 2030. Decreto indica 400 milioni per il 2026

I tecnici del Mimit hanno annunciato lo stanziamento di 1,6 miliardi di euro del Fondo automotive, che sarà contenuto in un Dpcm di prossima approvazione. È quanto si apprende da fonti del Mimit. Al tavolo automotive è stato presentato uno schema di decreto che indica in 400 milioni l'anno i fondi per il 2026 e per il 2027, a cui si aggiungono 200 milioni all'anno fino al 2030 e 200 milioni residui del 2025. Questi incentivi saranno diretti per il 75% a sostegno dell'offerta, quindi ai produttori di veicoli e componentistica, e per il 25% ai consumatori.