Mitsubishi si rafforza in Italia grazie a Bassadone Automotive Group importatore esclusivo. Federico Goretti ceo della nuova società

Mitsubishi Motors si rafforza sul mercato italiano, tramite l'accordo con Bassadone Automotive Group (Bag), distributore indipendente di automobili con sede a Gibilterra e presente in 80 Paesi, che fa il suo ingresso strategico nel nostro Paese come importatore e distributore esclusivo del brand giapponese. Per gestire le operazioni sul territorio nazionale è stata costituita Bassadone Auto Italia, nuova realtà che avrà l’obiettivo di rilanciare il brand giapponese sul mercato italiano, consolidare la rete di vendita e implementare strategie di crescita orientate all’elettrificazione ed all’eccellenza del servizio al cliente.

Il Ceo della nuova società sarà Federico Goretti, che ha un passato in gruppi come Mercedes Benz, Chrysler, Fca e Stellantis. "L’Italia rappresenta uno dei mercati automobilistici più importanti e dinamici d’Europa. L’ingresso diretto con una nostra struttura segna una tappa fondamentale nella storia del nostro gruppo", ha detto Goretti, Ceo di Mitsubishi Motors Italia e di Bassadone Auto Italia, sottolineando che "la nostra missione sarà quella di riportare Mitsubishi Motors al centro della scelta degli automobilisti italiani". Nel suo nuovo ruolo, il manager sarà responsabile della definizione e dell’attuazione della strategia di sviluppo di Mitsubishi Motors in Italia, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento sul mercato nazionale.

L’operazione è effettiva da oggi. La nuova sede di Bassadone Auto Italia, a Milano, sarà il centro per tutte le attività di vendita, post-vendita e marketing del brand Mitsubishi sul territorio nazionale. "Sono certo del successo grazie alla squadra che abbiamo selezionato. Abbiamo riunito le migliori esperienze in ogni aspetto della distribuzione automotive, dalle relazioni con la casa madre, all’efficienza logistica, fino alla gestione della rete e alla profonda comprensione delle dinamiche dei dealer, per valorizzare appieno il potenziale tecnologico e commerciale del brand", ha aggiunto Goretti.