Nissan, la crisi aggravata dai dazi Usa: prevista perdita di 500 mln di euro nel 2025

I problemi di Nissan non sembrano avere fine. I dazi doganali americani sulle auto pesano come un macigno sulla casa automobilistica giapponese, già fortemente indebitata e in perdita, per la quale gli Stati Uniti restano un mercato cruciale: una sfida esistenziale, in assenza di un antidoto evidente e di un partner dopo il fallimento del matrimonio con Honda. Dall'inizio di aprile, Washington ha imposto una sovrattassa del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti. L'anno scorso, Nissan ha realizzato negli Usa il 30% delle sue vendite mondiali: 924.000 veicoli, il 45% dei quali importati da Giappone e Messico. Il gruppo si è gia indebolito: prevede una perdita netta annuale di 500 milioni di euro per l'esercizio finanziario che si concluderà a fine marzo, in un contesto di rallentamento delle vendite. Per riprendersi, all'inizio di novembre ha annunciato di voler tagliare 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo e di voler ridurre la propria capacità produttiva del 20%. E vero che Nissan produce parte del suo SUV Rogue nello stabilimento del Tennessee, ma la produzione su larga scala in Messico «è un punto negativo importante», osserva Christopher Richter, della societa di consulenza CSLA. «Aziende come Toyota e Honda, che hanno solide basi di guadagno, potrebbero resistere meglio», ma per Nissan 'l'impatto sarà enorme', ha dichiarato a France Presse Tatsuo Yoshida, analista di Bloomberg Intelligence. Secondo l'analista, assorbire i sovrapprezzi senza trasferirli ai consumatori rappresenterebbe una perdita annuale di 2,7 miliardi di euro per Nissan.

Sebbene Nissan sia ancora alla ricerca di un alleato dopo il fallimento della fusione con la connazionale Honda, «non è un partner che risolverà i problemi doganali», insiste una fonte industriale vicina alla questione, ritenendo «più urgente intensificare il piano di risanamento». Per il momento, Nissan afferma di «avere scorte significative presso i concessionari statunitensi, non interessate dai sovrapprezzi». Queste scorte si spiegano con il rallentamento delle vendite, dovuto alla mancata offerta di modelli ibridi, molto apprezzati dai consumatori americani. Inoltre, «la risposta a breve termine sarà quella di adeguare i prezzi di vendita (dei veicoli importati) negli Stati Uniti», ha sottolineato Tatsuo Yoshida. «Ma se si aumentano i prezzi per non perdere i margini e i concorrenti dello stesso segmento non lo fanno, si perderanno immediatamente i volumi (di vendita)", ha avvertito la fonte industriale. «E se tutti aumentano i prezzi», questo scoraggerà gli acquirenti. Nissan intende adattare i suoi piani per gli stabilimenti di Canton (Mississippi) e Smyrna (Tennessee). Mentre aveva intenzione di tagliare la produzione, ha annunciato che manterrà la seconda linea di produzione del SUV Rogue a Smyrna. E smetterà di vendere negli Stati Uniti due SUV prodotti in Messico. È difficile immaginare mercati alternativi: «Nissan sta lottando per vendere le sue auto ovunque, quindi non è realistico esplorare altri mercati», ha dichiarato Yoshida.

«La soluzione piu semplice sarebbe quella di trasferire la produzione dal Messico e dal Giappone agli Stati Uniti, una strategia che richiederebbe sei mesi o più», ha dichiarato all'AFP Todd Duvick di CreditSights. «Nissan studierà le sue opzioni in termini di prezzi, trasferimenti di produzione, cambi di fornitori per favorire i componenti americani...", stima. Donald Trump punta alla reindustrializzazione, mentre circa la metà dei 16 milioni di auto vendute negli Stati Uniti nel 2024 sono state importate. «Ma trasferire la produzione significa creare capacità, utensili, trovare fornitori... Per ottenere qualcosa di significativo, ci vorranno almeno due anni», a spese delle fabbriche giapponesi, insiste la fonte vicina all'accordo. «Nissan ci ha comunicato che intende rivedere parte della sua produzione», ha dichiarato a France Presse un responsabile della prefettura di Fukuoka (Giappone meridionale), che ospita due filiali che producono in particolare la Rogue. Nissan potrebbe approfittare di questa situazione per iniziare a produrre negli Stati Uniti modelli ibridi ed elettrici adattati al mercato americano. Date le dimensioni e i costi dei progetti, «non si tratta di una soluzione rapida. Diventerà un'opzione a lungo termine, ma dubito che qualche produttore giapponese sia seriamente pronto a fare il grande passo in questo momento», afferma Tatsuo Yoshida.

Di fronte alle frequenti inversioni di rotta dell'amministrazione Trump, «la misura piu realistica è quella di prepararsi senza esaurire risorse e uomini: prima optare per (l'adeguamento dei prezzi) e, se la situazione persiste, trasferire la produzione», aggiunge. L'introduzione di barriere doganali «potrebbe essere un colpo mortale per Nissan, che si troverebbe a corto di liquidità», ma un alleato potrebbe venire in soccorso, «che sia Honda o un'azienda tecnologica», ritiene. «Anche se questo non è un colpo mortale per Nissan, potrebbe certamente rendere piu difficile il suo piano di rilancio e la sua sopravvivenza a lungo termine», aggiunge Duvick.