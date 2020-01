Nissan e Renault smentiscono, Alleanza non si discute. Le Maire: «Nomina ceo a breve»

TORINO - Mai pensato a un divorzio. Nissan smentisce la notizia diffusa dal Financial Times su un piano segreto per sciogliere l’alleanza con Renault e Mitsubishi Motors. «È la base della competitività di Nissan ed è capace di generare una crescita redditizia a lungo termine. Lo sforzo è continuare a ottenere risultati vantaggiosi per tutte le società coinvolte», spiega la società giapponese. Netta anche la posizione del presidente di Renault, Jean-Dominique Senard: «L’alleanza non è morta e lo dimostreremo presto. Non vorrei si trattasse di una tempesta perfetta studiata dolosamente a tavolino», dice al quotidiano Les Echos.

Posizione condivisa dal ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che parla di «manipolazione» e «informazioni malevole» che hanno lo scopo «di destabilizzare il gruppo, di seminare guai in una fase in cui stiamo cercando di sistemare l’alleanza». Le Maire si aspetta che «nei prossimi giorni» Renault proceda alla nomina del nuovo amministratore delegato, incarico che sarà affidato all’italiano Luca de Meo. Anche gli analisti di Morgan Stanley, secondo quanto riporta Bloomberg, ritengono che la partnership sia necessaria. Renault e Nissan, sostengono, «hanno bisogno e dipendono» dalla loro alleanza, che resta la strada migliore per i due costruttori e appare «non negoziabile».

«Il settore globale dell’ auto si sta consolidando, non separando» rileva il broker americano. La casa transalpina controlla il 43% della Nissan, mentre quest’ultima ha appena il 15% dell’alleato francese senza diritti di voto. La natura della relazione con la Renault, secondo molti analisti del settore, è lontana dall’essere chiarita. Il futuro dell’alleanza era stato messo in dubbio dopo l’arresto di Carlos Ghosn, che per quasi dieci anni ha tenuto in piedi l’intesa fra i due gruppi.