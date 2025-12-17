Nissan, l'avvio della produzione della terza generazione di Leaf segna l'inizio del piano EV36Zero

È partita la produzione della terza generazione di Nissan Leaf presso lo stabilimento di Sunderland (Regno Unito), dove il costruttore ha investito 450 milioni di sterline. Dopo 282.704 unità realizzate di Nissan Leaf dal 2013, il polo di Sunderland è stato rinnovato, come indicato nella visione EV36Zero, un modello industriale che combina la produzione di veicoli elettrici, di batterie e di energia rinnovabile.

La trasformazione dello stabilimento ha riguardato lavori di diverso genere, tra cui l'adozione della tecnologia «fabbrica del futuro», compreso l'uso intelligente dei big data, della realtà virtuale e della mappatura digitale dello stabilimento nonché l'adozione di 137 nuovi stampi, 78 nuovi robot high-tech nel reparto carrozzeria, nuove palette di colori nel reparto verniciatura, un impianto all'avanguardia per l'assemblaggio delle batterie nel reparto finiture e telai e 475 nuovi veicoli a guida automatica per consegnare i componenti direttamente nella linea di produzione. Inoltre, il costruttore ha già dichiarato che sulla stessa linea produttiva di Leaf, a partire dal prossimo anno verrà realizzato anche il nuovo Nissan Juke elettrico. Infine, accanto allo stabilimento, è stata realizzata una nuova gigafactory, che fornirà batterie di nuova generazione con una maggiore densità energetica per garantire un'autonomia e prestazioni superiori ai nuovi veicoli elettrici.