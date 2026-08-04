Nissan, la luce in fondo al tunnel: nella trimestrale ritorno all'utile dopo due anni grazie a tagli e ristrutturazione

Comincia a dare i suoi frutti il piano di ristrutturazione avviato dalla Nissan, tornata all'utile per la prima volta in due anni. Nel trimestre da aprile a giugno il risultato netto della quarta casa auto giapponese si assesta a 3,76 miliardi di yen, pari a circa 20,7 milioni di euro. Il dato segna un'inversione di rotta rispetto alla perdita netta di 115,76 miliardi di yen registrata un anno prima. Il gruppo ha tagliato i costi del lavoro, della ricerca e dello sviluppo, beneficiando anche di uno yen più debole.

L'utile operativo ha raggiunto i 77,9 miliardi di yen, contro una perdita di 79,1 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno, mentre i ricavi sono saliti del 9,5% a 2.960 miliardi di yen. Il presidente e amministratore delegato Ivan Espinosa, in conferenza stampa a Yokohama, ha parlato di «risultati tangibili» nel contenimento dei costi e di uno slancio crescente nei mercati chiave, precisando che nel trimestre sono stati registrati risparmi complessivi per 60 miliardi di yen tra costi fissi e variabili.

Il piano di riorganizzazione prevede la chiusura di sette stabilimenti in Giappone e all'estero e il taglio di 20.000 posti di lavoro nel mondo entro l'aprile 2027. Nel trimestre di riferimento le vendite globali sono scese dello 0,9% a poco più di 700mila veicoli, penalizzate dal calo del 14,6% in Europa (64.000 unità). Bene invece gli Stati Uniti, con un incremento del 9,6% a 243.000, e il mercato interno, cresciuto dell'1,3% a 88.000 unità grazie ai nuovi modelli Kicks ed Elgrand. Nissan ha confermato le previsioni per l'intero anno fiscale, con un utile netto atteso di 20 miliardi di yen e un operativo di 200 miliardi. Rivista invece al ribasso la stima delle vendite globali, da 3,30 a 3,15 milioni di veicoli, per il rallentamento della domanda in Cina, dove l'obiettivo passa da 710.000 a 580.000 unità.