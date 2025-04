Opel, la nuova Corsa tocca il traguardo di 1 milione di unità. Prodotta nell'impianto di Saragozza dal 2019

Con la produzione dell'esemplare numero 1 milione della generazione F della Corsa, lanciata nel 2019, la vettura da città tedesca si conferma uno dei modelli più amati del marchio Opel. Attualmente assemblata in Spagna, dal suo lancio nel 1982 è stata infatti consegnata in 15 milioni di unità. Colore rosso, mascherina total black simbolo dell'attuale impronta stilistica della Casa del Fulmine, la Corsa del traguardo raggiunto e festeggiato dagli operai spagnoli è una Electric, alimentata a batterie, proiettata quindi nel futuro «green» del brand.

Nel sottolineare l'evento, Florian Huettl, Ceo di Opel e Vauxhall e Managing director di Stellantis Germania, ha dichiarato: «La nostra Opel Corsa è un bestseller assoluto. Un milione di Corsa dell'attuale generazione dimostrano che i clienti amano davvero la nostra piccola auto. Con il suo design fresco, le migliori tecnologie a prezzi accessibili e l'elevata flessibilità racchiuse in dimensioni compatte, si rivolge ai gruppi di clienti più diversi. Questa combinazione unica la rende una garanzia per il successo della nostra gamma». Per quello che riguarda l'andamento commerciale del modello, da Rüsselsheim fanno sapere che «la domanda è aumentata anche nel primo trimestre del 2025: il numero di nuove immatricolazioni in Europa (E29) è aumentato del 18% rispetto al trimestre precedente».