Panasonic esce da Tesla: cede intera quota azionaria per 3,6 mld di dollari. Continuerà a produrre batterie per brand di Musk

TOKYO - Panasonic ha venduto l’intera partecipazione che possedeva in Tesla, ma continuerà a produrre batterie per il costruttore statunitense di auto elettriche. Il valore delle azioni cedute si aggira a un totale di 400 miliardi di yen, equivalenti a 3,6 miliardi di dollari. L’azienda dell’elettronica giapponese aveva pagato 30 milioni di dollari per una quota del 2% di Tesla nel 2010, un anno dopo aver firmato un contratto per la fornitura di batterie da trazione.