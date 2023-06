Parco auto, Sticchi Damiani (Aci): «Il 25% ha oltre 20 anni tra Euro 0 ed Euro 3, inquina ed è insicuro»

«È realmente una situazione critica. Il 25% delle nostre auto e omologata tra Euro 0 ed Euro 3, ossia veicoli con almeno vent’anni. Un veicolo su due ha invece più di 10 anni. La criticità e che sono veicoli ormai vecchi ed usurati, spesso con scarsa o nessuna manutenzione e, ovviamente, decisamente inquinanti tanto da rappresentare la stragrande maggioranza delle emissioni complessive da mobilita individuale». Cosi Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci, in una intervista a Il Sole 24 Ore. «Il vero salto tecnologico si e avuto con Euro 4, in cui le emissioni inquinanti si sono circa dimezzate rispetto all’Euro 3.

Pertanto, auto assolutamente da sostituire, in primis per la sicurezza di chi e a bordo», aggiunge. E ancora sottolinea che bisogna «incentivare la sostituzione del vecchio usato con un usato recente. Perchè gli italiani non cambiano queste auto? Fatte salve le dovute eccezioni, perchè non hanno i soldi per farlo o comunque da destinare a un bene, l’ auto, che magari usano sporadicamente. Per l’ACI contano i risultati, in termini di impatto ambientale e di sicurezza: quindi, rispetto al tenersi la vecchia auto riteniamo che rottamare un Euro 0, 1, 2, 3 per comprare un Euro 4, 5 o 6 di pochi anni fa sia un gran passo avanti e che vada aiutato economicamente».