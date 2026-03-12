Parlamento europeo, via libera alla flessibilità sul target emissioni per i veicoli pesanti

Via libera dal Parlamento europeo con 473 voti a favore, 81 contrari e nove astensioni alle modifiche al regolamento sulle emissioni di CO2 per garantire flessibilità ai costruttori di veicoli pesanti nel conformarsi ai target fissati per il 2030. La proposta è parte del più ampio pacchetto sull'automotive varato dalla Commissione Ue lo scorso dicembre e prevede la possibilità di accumulare più crediti di emissione tra 2025 e 2029 che potranno poi essere utilizzati per conformarsi negli anni successivi. Le modifiche sono state approvate dall'Aula di Strasburgo con procedura d'urgenza. La proposta dovrà ora essere formalmente approvata dai Paesi Ue al Consiglio.