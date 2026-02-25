Pirelli, centrati i target 2025 con risultati in crescita. Ulteriore rafforzamento sull'High Value

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati preliminari e non auditati al 31 dicembre 2025 e il budget 2026. «In un contesto sfidante, caratterizzato da tensioni geopolitiche e commerciali e da una forte volatilità dei cambi - sottolinea il gruppo -, Pirelli ha chiuso il 2025 con risultati in crescita rispetto al precedente esercizio e in linea con i target comunicati al mercato, a conferma dell'efficacia del modello di business e dei programmi chiave del Piano Industriale». In particolare: Nel 2025 Pirelli ha registrato un ulteriore rafforzamento sull'High Value. Nel Car >=18» la crescita dei volumi e stata del +7% (+6% il mercato), con un aumento della quota di mercato sia sul canale Ricambi (+7% i volumi Pirelli rispetto a +6% del mercato) in tutte le aree geografiche, sia sul Primo Equipaggiamento, (+7% i volumi Pirelli, +5% il mercato) grazie al rafforzamento delle partnership con i principali produttori auto in Nord America e in Apac. In ulteriore riduzione l'esposizione sullo Standard (-11% i volumi Pirelli Car <=17» rispetto a -1% del mercato), in linea con la strategia di una maggiore selettività, particolarmente accentuata in Sud America, per focalizzarsi su prodotti e canali maggiormente profittevoli. L'andamento sopra descritto si traduce in volumi Car complessivi stabili, a fronte di un mercato globale in leggera crescita (+1%).

Nel 2025 Pirelli ha conseguito 323 nuove omologazioni con i principali produttori di auto Prestige e Premium. Complessivamente, il portafoglio di tutte le omologazioni che detiene Pirelli nei segmenti Premium e Prestige è pari a circa 3 volte rispetto a quello della media dei competitor ed è concentrato principalmente sui calettamenti >=19» e sulle Specialties. In termini di innovazione di prodotto, e stata rafforzata l'offerta con il lancio di 9 prodotti Car (la quinta edizione del PZero a livello globale, il pneumatico UHP di riferimento del settore sviluppato con il supporto dell'intelligenza artificiale e della virtualizzazione; la nuova generazione del Cinturato, pneumatico estivo dedicato al mercato europeo; Cinturato Winter 3 e Scorpion All Season SF3 per l'Europa; ICE Friction e Scorpion XTM All Terrain per il Nord America; Cinturato P6 e Cinturato P9 All Season per il mercato Apac, Carrier per il Sud America), 2 per il Moto (Diablo Powercruiser e Scorpion MX32 Mid Soft, disponibili in tutte le region) e 4 per il Cycling (Cinturato EVO e PZero Race per il segmento Road; Scorpion XC M e Scorpion XC RC per il segmento mountain bike). Nel corso del 2025 si e ampliato il portafoglio clienti Prestige della tecnologia Cyber Tyre - che sara fra gli altri integrata da Aston Martin sui propri futuri modelli a partire dal 2027 - mentre altri accordi, anche con case auto Premium, sono in fase di definizione.

L'innovazione tecnologica del Cyber Tyre - che grazie alla partnership strategica con Bosch GmbH vede lo sviluppo di nuove soluzioni software-based e di nuove funzionalita di guida legate ai sensori installati nei pneumatici e ai software proprietari di Pirelli - è stata piu volte riconosciuta nel corso dell'anno a livello internazionale. Nel 2025 sono state registrate efficienze lorde per 158 milioni di euro, superiore al target di 150 milioni di euro, sostenute in particolare dai progressi sui programmi Product cost (grazie all'adozione dell'eco-safety design e di innovazioni tecnologiche per la progettazione dei pneumatici) e Manufacturing (dove Pirelli prosegue il percorso di trasformazione a supporto della produttivita industriale attraverso la connessione dei macchinari e l'accelerazione dei programmi di I-IoT, la progressiva introduzione dell'IA e la sempre maggiore spinta su automazione ed elettrificazione).