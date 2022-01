Pirelli compie 150 anni: lo ricorda un francobollo. Tronchetti Provera: «Oggi azienda è una bella signora che sta ringiovanendo»

MILANO - Sono passati 150 anni dalla fondazione della Pirelli & C. S.p.A.: lo ricorda un francobollo italiano, valido per la posta ordinaria, emesso oggi. La vignetta riproduce un manifesto pubblicitario degli pneumatici Pirelli Stella Bianca, realizzato nel 1931 da Renzo Bassi. Il bollettino illustrativo che accompagna l’emissione è firmato da Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato della Pirelli, e ripercorre brevemente la complessa storia del gruppo: ‘l’azienda è stata «fondata a Milano nel 1872 e rapidamente è diventata una multinazionale con solide radici italiane. Un brand noto per la qualità dei prodotti e l’originalità della sua immagine, con una forte capacità - dice Tronchetti Provera - di costruire sinergie tra competitività e sostenibilità ambientale e sociale, spirito sportivo e cura per la ricerca e le tecnologie d’avanguardia. L’espansione dell’azienda comincia all’inizio del Novecento con l’apertura dei primi siti produttivi all’estero».

«Oggi, con 18 stabilimenti in 12 Paesi e una presenza commerciale in oltre 160, la Pirelli - rileva il suo amministratore delegato -è tra i principali produttori mondiali di pneumatici». «Oggi Pirelli è una bella signora che sta ringiovanendo ed è una cosa meravigliosa, il suo segreto sono le persone. Il senso di appartenenza dei ‘pirellianì è la forza della Pirelli». Lo ha detto il vicepresidente esecutivo e ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, sul palco del Piccolo Teatro di Milano, in occasione dei 150 anni del gruppo. Poi, ricordando la vicenda dell’operazione Pirelli-Telecom, un momento non facile per l’azienda, Tronchetti Provera ha sottolineato: «Era una bella avventura su un’azienda molto radicata in politica ma mi sbagliavo, sono cose che capitano. In un’azienda che ha vissuto oltre tre secoli è normale che ci siano anche delle sconfitte ma l’importante è guardare avanti e ricominciare».

«Le crisi - ha osservato ancora Tronchetti Provera - ci sono state, le persone si sono assunte le responsabilità. Pirelli è un’azienda che continua a guardare al futuro, conscia del suo passato». Pirelli celebra i suoi 150 al Piccolo Teatro di Milano, dove un racconto teatrale ha riunito testimonianze, voci e immagini per rappresentare una storia di industria, cultura, costume, tecnologia e passione. «Oggi abbiamo voluto percorrere insieme un viaggio nella storia guardando al futuro. Anticipare il cambiamento è quello che Pirelli da 150 anni grazie alla sua cultura di impresa e al suo saper essere sempre protagonista del presente», ha detto Marco Tronchetti Proverà, vice presidente esecutivo e ceo di Pirelli.