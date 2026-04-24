Porsche esce da Bugatti e dal gruppo Rimac. Cede le partecipazioni a un consorzio guidato da Hof Capital

Porsche ha raggiunto un accordo per cedere le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital, una società di investimento con sede a New York. che vede tra i fondatori un rampollo della famiglia egiziana di miliardari Sawiris. I termini finanziari dell'operazione restano riservati. A dicembre scoro Bloomberg aveva calcolato un valore superiore a 1 miliardo di euro. Nel 2021 Porsche e il gruppo Rimac hanno costituito Bugatti Rimac come joint venture con l'obiettivo di farne la sede dell'iconico marchio Bugatti. In questa joint venture, Porsche detiene una quota di minoranza del 45%, mentre il Gruppo Rimac ne possiede il 55%, spiega una nota.

La società di private equity BlueFive Capital, con sede ad Abu Dhabi, entrerà a far parte del consorzio come principale investitore, che includerà anche un gruppo di investitori istituzionali negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. A seguito del completamento dell'operazione, il gruppo Rimac assumerà il controllo di Bugatti Rimac e formerà una partnership strategica con Hof Capital e BlueFive Capital per sostenerne la crescita continua. HoF Capital entrerà inoltre a far parte del gruppo Rimac come azionista di maggioranza insieme a Mate Rimac, fondatore di Rimac e ceo di Bugatti Rimac.