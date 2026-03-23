Prezzi carburanti crescono, benzina self a 1,719 euro al litro. Diesel self a 1,979 euro al litro

Dopo la parentesi del taglio delle accise, tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, spinti dalla corsa delle quotazioni petrolifere internazionali. Lo segnala Staffetta spiegando che sulla base delle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti la benzina self service è venduta a 1,719 euro al litro (+4 millesimi, compagnie 1,711, pompe bianche 1,733), e il diesel self service a 1,979 euro al litro (+11, compagnie 1,977, pompe bianche 1,984).

La benzina servito è venduta in media a 1,855 euro al litro (+2, compagnie 1,880, pompe bianche 1,806) e il diesel servito a 2,111 euro al litro (+8, compagnie 2,141, pompe bianche 2,054). Il Gpl servito è venduto in media a 0,665 euro al litro (-1, compagnie 0,671, pompe bianche 0,659), il metano servito a 1,530 euro al kg (+3, compagnie 1,530, pompe bianche 1,529) e il Gnl a 1,245 euro al kg (+2, compagnie 1,252 euro al kg, pompe bianche 1,240 euro al kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,782 euro al litro (servito 2,028), gasolio self service 2,045 euro al litro (servito 2,295), Gpl 0,776 euro al litro, metano 1,549 euro al kg, Gnl 1,310 euro al kg.