Rc auto, prosegue trend calo premi: 419 euro nel 3° trimestre. Il 50% assicurati paga 376 euro

ROMA - Il prezzo medio effettivamente pagato per la garanzia r.c. auto nel terzo trimestre del 2018 è pari a 419 euro; il 50 % degli assicurati paga meno di 376 euro. La variazione del prezzo medio su base annua è lievemente negativa (-0,3%). Prosegue, quindi, sia pure in rallentamento, il trend di riduzione dei prezzi di medio-lungo periodo. Il dato emerge dalle anticipazioni dell’Ivass sull’andamento dei prezzi per la garanzia r.c. auto nel terzo trimestre 2018 di prossima pubblicazione nel Bollettino Statistico IPER.

Inoltre, l’Ivass rileva che il prezzo medio associato ai contratti stipulati dagli assicurati con età inferiore a 25 anni (l’1,4% del campione) è particolarmente elevato: 745 euro. I prezzi sono ampiamente differenziati nella penisola: in Campania il prezzo medio è pari a 539 euro contro 303 euro della Valle d’Aosta. Il differenziale tra la provincia con i prezzi medi più elevati (Napoli) e quella con i prezzi medi più bassi (Oristano), pari a 336 euro, si è ridotto su base annua del -1% (4 euro). Il 20,6% dei contratti prevede clausole di riduzione del premio legate alla presenza della scatola nera. Non si registrano significative variazioni nelle installazioni della scatola nera su base annuale e trimestrale. La diffusione della scatola nera nei contratti è assai eterogenea su base territoriale: dal 60,6% nella provincia di Caserta al 3% nella provincia di Bolzano.