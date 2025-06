Salvini: «Emendamento Dl infrastrutture per salvare auto Euro 5. Green deal follia economico-industriale»

«Non è assolutamente normale che non si potrà più circolare con un'auto euro 5 e la Lega sta lavorando per un emendamento, oltre a quello sugli autovelox, da aggiungere al decreto infrastrutture per scongiurare il fatto che alcuni milioni di italiani debbano lasciare l'euro 5 in garage». Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in videocollegamento ad un evento de La Verità. «Questo fa parte delle follie europee, della Commissione von der Leyen, che ha approvato quella fesseria economico-industriale che si chiama green deal», ha tuonato Salvini.