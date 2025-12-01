Scania rafforza la presenza nel Lazio con nuova sede a Roma Nord. Oltre 14mila mq per officina, magazzini e aree parcheggio

Scania amplia la propria rete nel Lazio con l'apertura della sede Roma Nord, inaugurata di recente alla presenza dell'amministratore delegato del gruppo, Christian Levin. La struttura, che si estende su oltre 14.000 metri quadri, nasce per rispondere alla crescita della domanda di servizi nel settore del trasporto e ospita officina, magazzino ricambi, aree parcheggio e spazi dedicati agli autisti.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di potenziamento del distretto di Roma portato avanti dalla concessionaria Sacar, che punta a offrire un supporto tecnico più vicino alle imprese del territorio. Durante l'inaugurazione sono stati sottolineati il ruolo strategico del mercato italiano e la necessità di dotarsi di infrastrutture moderne per affrontare le sfide del settore. Obiettivo del marchio: consolidare la rete e accompagnare la transizione verso soluzioni di trasporto più efficienti e sostenibili.