Spagna, volano le immatricolazioni auto ad agosto: +17,19%. Elettriche boom: +163,4%

Le immatricolazioni di autovetture e Suv in Spagna hanno raggiunto le 61.315 unità ad agosto, con un aumento del 17,19% rispetto allo stesso mese del 2024, sebbene rappresenti il ​​dato mensile più basso finora registrato quest'anno, a causa del rallentamento estivo. Inoltre, da inizio anno sono stati venduti 769.452 veicoli, con un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati delle associazioni dei costruttori (Anfac), dei concessionari (Faconauto) e dei rivenditori (Ganvam) pubblicati oggi. Nonostante il periodo estivo e festivo, le vendite sono tornate a crescere, trainate principalmente dall'ottima performance del mercato delle autovetture elettrificate, che ha rappresentato un quarto delle vendite totali.

Sebbene il dato fino ad agosto 2025 sia migliore del 14,6% rispetto allo scorso anno, è comunque inferiore del 12,9% rispetto al 2019, il periodo precedente la pandemia. Per canale, i clienti privati ​​hanno acquistato 35.578 autovetture e Suv ad agosto, con un aumento del 16,1% su base annua, mentre le aziende hanno immatricolato 24.019 unità nell'ottavo mese dell'anno (+22%). Le società di autonoleggio hanno acquistato 1.718 unità sul mercato interno a luglio, con un calo del 13,7% su base annua. Complessivamente, il settore privato ha registrato una crescita del 19,1% nelle immatricolazioni dall'inizio dell'anno, raggiungendo le 343.133 unità, mentre il settore commerciale è cresciuto del 12%, raggiungendo le 259.304 unità. Nel frattempo, le vendite di auto a noleggio hanno registrato 167.015 veicoli passeggeri, con un aumento del 10% su base annua.

Per quanto riguarda le vendite per tipo di alimentazione, ad agosto si sono registrate 7.100 vendite di veicoli elettrici, con un aumento di oltre il 163,4%. Nel caso dei modelli ibridi plug-in (Phev), sono state registrate 7.839 vendite, con un aumento del 160,4% rispetto ad agosto dello scorso anno. Nell'intero mese, i veicoli elettrificati (Bev+Phev) hanno rappresentato una vendita su quattro (24,4%) e, con un totale di 14.939 unità, hanno registrato una crescita del 162%. Nell'intero anno, rappresentano ora 138.254 vendite di veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in, quasi 8 punti percentuali in più rispetto al 2024. Gli ibridi non plug-in (Hev) si sono confermati la tipologia di motore più popolare ad agosto, con una quota del 41,5% e 25.468 unità vendute, con un aumento del 19,8% su base annua.

Nel complesso, hanno guidato l'anno con 319.446 consegne, con un aumento del 29,3% su base annua. I veicoli a combustione interna continuano il loro trend discendente e le immatricolazioni di veicoli a benzina sono diminuite del 20,1% su base annua ad agosto, con 14.423 consegne, pur mantenendo una quota di mercato del 23,5%, confermandosi il secondo motore più grande in Spagna il mese scorso. Anche le auto con questo motore sono diminuite del 13,1% su base annua nei primi otto mesi del 2025, pari a 230.855 unità immatricolate. Il diesel, nel frattempo, è crollato del 32,7% ad agosto di quest'anno, raggiungendo le 3.271 unità immatricolate, e ha mantenuto una quota di mercato del 5,3%, classificandosi al quinto posto nel mese, davanti alle auto a benzina.