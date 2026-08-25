Stellantis, crisi Termoli: nuovo contratto di solidarietà per 1.721 operai. L'intesa è fino al 29 agosto 2027

Dal 31 agosto prossimo fino al 29 agosto 2027 entrerà in vigore in Stellantis Termoli un nuovo contratto di solidarietà per tutti i 1.721 lavoratori addetti e collegati all'unità motori Unit Engine V6, Gse e Gme 2.0, T4. Lo fanno sapere le organizzazioni sindacali a conclusione dell'incontro di oggi tra la direzione dello stabilimento automobilistico di Termoli e le segreterie regionali delle diverse sigle dei metalmeccanici.

«Come il precedente, anche questo contratto di solidarietà prevederà, come da noi richiesto, la maturazione dei ratei a prescindere dai giorni lavorati nel mese - dichiarano Francesco Guida della Uilm Molise e Marco Laviano della Fim-Cisl -. Ricordiamo che il contratto di solidarietà è uno strumento difensivo che, in questo momento, ci permette di affrontare una fase molto difficile».