Stellantis e Dongfeng, in arrivo joint venture europea per condividere vendite, distribuzione, produzione, acquisti e ingegneria

Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni, con l'intenzione di creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l'ingegneria dei veicoli a nuova energia (NEV) di Dongfeng, con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Nell'ambito del progetto, precisa una nota, i partner intendono costituire una nuova joint venture con sede in Europa, guidata da Stellantis e detenuta al 51 e 49. La nuova entità gestirebbe le vendite e la distribuzione dei NEV premium a marchio Voyah di Dongfeng nei mercati europei selezionati, facendo leva sulla solida rete e sulle competenze post-vendita di Stellantis.

La nuova entità includerà inoltre attività congiunte di acquisto e ingegneria, valorizzando l'ecosistema cinese altamente competitivo dei veicoli a nuova energia di Dongfeng. I partner prevedono inoltre la potenziale produzione di NEV Dongfeng presso lo stabilimento di Rennes in Francia, in linea con le normative europee e i requisiti del Made in Europe. All'inizio di questo mese, Stellantis e Dongfeng hanno annunciato il rafforzamento della loro storica joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd («DPCA») con sede in Cina, che produrrà nuovi NEV a marchio Peugeot e Jeep nello stabilimento di Wuhan per il mercato cinese e destinati all'esportazione nei mercati globali, a partire dal 2027. La joint venture DPCA ha prodotto dalla sua creazione oltre 6,5 milioni di veicoli a marchio Peugeot e Citroën in Cina per il mercato interno ed estero. L'implementazione del progetto è subordinata alla sottoscrizione dei relativi accordi di attuazione, inclusi i principi economici e operativi, - 2 - nonché al soddisfacimento delle consuete condizioni e all'ottenimento delle necessarie approvazioni.