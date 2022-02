Stellantis, Imparato: «Tonale segna la metamorfosi di Alfa Romeo. Prodotta a Pomigliano è la prima auto elettrificata del brand»

TORINO - «Tonale è il modello che segna la metamorfosi del brand. Pur rimanendo fedele al proprio Dna di nobile sportività italiana dal 1910, con Tonale, Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione». Così l’amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato, ha presentato - in un evento mondiale sul web - il nuovo suv premium compatto, prima auto elettrificata del brand Alfa Romeo. Tonale è prodotto in Italia, nel rinnovato stabilimento Gianbattista Vico di Pomigliano d’Arco e potrà essere ordinata a partire da aprile. Due i livelli di elettrificazione, hybrid e Plug-in hybrid Q4, sviluppati da Alfa Romeo. In esclusiva mondiale, Tonale è la prima vettura sul mercato a essere dotata di certificato digitale Nft (non-fungible token).