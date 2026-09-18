Stellantis, ipotesi cessione quota in piattaforma francese auto usate Aramis. Per analisti è operazione da 140 milioni

Stellantis starebbe studiando la cessione della propria quota di controllo nella piattaforma francese di auto usate Aramis Group. Lo riferisce la testata online francese L’Informé, sottolineando che Stellantis detiene il 60,5% del capitale di Aramis e il 67,4% dei diritti di voto, mentre i fondatori della società ne possiedono il 17,9%. La quota restante è quotata su Euronext Paris dal 2021 e attualmente ha un valore di mercato di circa 263 milioni di euro, al di sotto dei circa 1,9 miliardi registrati all'Ipo. Secondo L'Informé, un’uscita di Stellantis comporterebbe automaticamente l’uscita di Aramis dal mercato azionario. La potenziale vendita arriva in un momento in cui Aramis si trova ad affrontare un 2026 più difficile.

Le vendite sono diminuite di oltre il 6% nei primi nove mesi, attestandosi a 1,6 miliardi, mentre i ricavi derivanti dai veicoli ricondizionati sono scesi di quasi il 5% e le vendite di veicoli preimmatricolati hanno registrato un calo del 9%. Gli analisti di Intermonte sottolineano che "la partecipazione in Aramis è valutabile a circa 140 milioni di euro, pari a circa 0,05 euro per azione Stellantis. La nostra valutazione incorpora già uno sconto del 30% rispetto al prezzo di 3,98 euro usato in una valutazione precedente, a fronte di una quotazione attuale di circa 3,46 euro, limitando quindi l'impatto potenziale di una cessione sulla nostra valutazione complessiva". L'eventuale dismissione riflette "soprattutto la necessità del gruppo di rafforzare la posizione di cassa. Dopo i significativi outflow registrati nel 2024 e nel 2025, ci attendiamo infatti una generazione di cassa ancora negativa nel 2026", aggiungono gli esperti.