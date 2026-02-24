Stellantis parte bene in Europa, +6,7% le immatricolazioni a gennaio. +9,1% nella sola Ue. Bene Fiat, Opel e Citroen

Stellantis in Europa inizia l'anno in controtendenza rispetto al mercato auto nel suo complesso. Secondo i dati Acea, nel mese di gennaio 2026, il gruppo registra un +6,7% a 164.436 unità nell'area Eu27+Efta+Uk, con la quota di mercato che sale al 17,1% dal 15,5%.

Nella sola Unione europea le immatricolazioni sono state 145.750, in crescita del 9,1% rispetto allo stesse mese di un anno prima, con la quota di mercato salita al 18,2% dal 16,1%. Per quanto riguarda i singoli marchi, in Europa (Eu27+Efta+Uk), Peugeot ha registrato un calo del 2,9% a 53.799 unità, Opel/Vauxhall +12,7% a 32.054, Citroen +14% a 31.039, Fiat +24,6% a 29.415, Jeep -4,9% a 10.484, Alfa Romeo -1,8% a 4.278, Ds -16,8% a 1.823 e Lancia/Chrysler +22% a 1.283.