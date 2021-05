Stellantis, Tavares: «Tutti i nostri marchi avranno finanziamenti garantiti per i prossimi 10 anni». A fine anno nuovo piano strategico

NEW YORK - Carlos Tavares ha dichiarato di vedere in Stellantis «la combinazione Perfetta tra la forza della storiche case automobilistiche e la mentalità aperta e flessibile di una squadra che vuole sposare il futuro, fare alcuni cambiamenti molto drastici e prendere alcune decisioni molto coraggiose». L’amministratore delegato di Stellantis ha appena finito di parlare a un evento organizzato da Automotive News. Ognuno dei 14 marchi che fanno parte di Stellantis sarà finanziato per 10 anni e dovrà costruire un business e un piano industriale sostenibili nel lungo periodo.

«Li amiamo tutti e non uccidi ciò che ami», ha commentato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, gruppo nato dalla fusione tra la Fca - proprietario di Fiat e Chrysler - e Psa - che controlla Peugeot, Citroen e Opel - durante un evento organizzato da Automotive News. «Quanti marchi hanno un finanziamento di 10 anni per organizzare la crescita? È quello che stiamo dando loro. Quindi hanno una possibilità. Se ce la faranno, li applaudiremo. Se perderanno, vedremo cosa fare». Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, presenterà probabilmente un piano strategico per il lungo periodo alla fine del 2021. «Abbiamo bisogno delle giuste strategie perchè il mondo cambia velocemente. Ma ora stiamo partendo da una crisi. Quindi ci stiamo prendendo il tempo necessario per preparare il piano strategico per il lungo periodo».

Stellantis «ha due motori principali: Nordamerica ed Europa. Due regioni con opportunità di crescita profittevole sono America Latina e Africa-Medio Oriente». Ha ribadito Tavares, amministratore delegato di Stellantis, gruppo nato dalla fusione tra la Fca - proprietario di Fiat e Chrysler - e Psa - che controlla Peugeot, Citroen e Opel. La strategia in Cina, in passato, non ha avuto successo nè per Fca, nè per Psa, ha detto Tavares. «Quindi ora stiamo negoziando e cambiando molte cose nel profondo, non in superficie». i primi giorni della pandemia di coronavirus sono stati spaventosi E stressanti, ma «siamo usciti da questo periodo più forti che mai. E per noi, durante il 2020, la luce in fondo al tunnel era Stellantis».

Ha proseguito Tavares, amministratore delegato di Stellantis, gruppo nato dalla fusione tra la Fca, proprietario di Fiat e Chrysler, e Psa, che controlla Peugeot, Citroen e Opel, durante un evento organizzato da Automotive News. Tavares ha ricordato che la fusione per la creazione di Stellantis è stata chiusa a gennaio, con oltre due mesi di anticipo rispetto ai piani, nonostante la pandemia. Sul nome scelto, ha detto: «È stato piuttosto semplice metterci d’accordo. Non volevamo usare uno dei nomi dei brand. Abbiamo guardato ai marchi, al talento e il nome Stellantis, che viene dal latino e significa “essere illuminato di stelle”, ci è sembrato avesse senso».