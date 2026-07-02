Tesla accelera di nuovo: oltre 480.000 veicoli consegnati nel 2° trimestre. Risultato sopra le attese

Dati superiori alle attese per Tesla, che ha pubblicato la trimestrale sulle consegne e la produzione di veicoli. Nel secondo trimestre, consegnati 480.126 veicoli; quelli prodotti sono stati 451.758. Secondo il consenso di StreetAccount, gli analisti si aspettavano circa 406.600 consegne. Il consenso elaborato da Tesla e pubblicato la scorsa settimana si attestava invece a 406.024 consegne. Nello stesso periodo dell'anno precedente, Tesla aveva registrato circa 384.000 consegne, mentre nel primo trimestre del 2026 il numero si era attestato a 358.023. Tesla non fornisce dati precisi sulle consegne per regione o singolo modello, ma l'azienda ha dichiarato che la berlina Model 3, modello base, e il SUV Model Y, il più popolare, hanno totalizzato 467.762 consegne. Le consegne rappresentano l'indicatore più vicino alle vendite riportate da Tesla, che non sono definite con precisione nelle comunicazioni agli azionisti.

Tesla sta cercando di riprendersi da cali annuali consecutivi nelle vendite di veicoli, causati in parte dalla reazione negativa dei consumatori nei confronti di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, e dalla perdita di un credito d'imposta federale statunitense. La retorica politica di Musk, il suo sostegno a estremisti anti-immigrazione in Europa e la sua collaborazione con l'amministrazione Trump per ridurre la forza lavoro federale hanno allontanato alcuni potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Nel frattempo, case automobilistiche cinesi come BYD, Nio e Xiaomi hanno lanciato sul mercato una gamma di veicoli elettrici più accessibili e tecnologicamente avanzati e Tesla ha dovuto anche affrontare una maggiore concorrenza da parte del gruppo sudcoreano Hyundai Motor e di produttori europei di veicoli elettrici come Volkswagen. Nel premercato, il titolo di Tesla è in rialzo dell'1,1%.