Tesla, calo consegne a 1,64 mln auto nel 2025 (-8,6%). Leadership globale Bev a Byd: 2,26 mln (+28%). Cinesi sempre più aggerriti

Brindisi amaro per Elon Musk. Tesla ha salutato il nuovo anno cedendo la leadership globale sulle auto elettriche al suo piu grande rivale, il colosso cinese Byd. La societa di Austin ha infatti annunciato di aver consegnato 418.227 vetture nell'ultimo trimestre (-16%), portando il totale annuale del 2025 a 1.636.129 milioni, in deciso calo (-8,6%) rispetto a 1,79 milioni del 2024, registrando il secondo ribasso annuale consecutivo. Byd aveva gia annunciato invece che le vendite dei suoi modelli Bev sono aumentate del 27,86%, raggiungendo 2.256.714 milioni di unita. Considerando anche le plug-in, la cui performance e meno frizzante (-7,9% annuale, per 2,3 milioni di auto vendute), la multinazionale con sede a Shenzhen ha distribuito oltre 4,2 milioni di unita.

All'orizzonte si e gia palesato da mesi Geely, un altro diretto rivale di Tesla, connazionale di Byd, ma la concorrenza si fa sempre piu agguerrita anche con le sudcoreane Hyundai-Kia e Volkswagen. Da gennaio a novembre, secondo gli ultimi dati disponibili di Acea, l'associazione europea dell'industria auto, le immatricolazioni di Tesla sono calate del 38,8% in Ue (129.024 unita) e del 28% nell'area Ue-Efta-Regno Unito (203.382). Byd ha infatti registrato un +240% in Ue (220.715) e +276% nell'Europa allargata (rispettivamente a 110.715 e 159.869 unita immatricolate).

Secondo Sne Research, nel mercato nordamericano, Tesla ha registrato un calo dell'8,4% su base annua delle vendite (516.000 unita tra gennaio-ottobre) a causa della fine degli incentivi federali. Un risultato di per se emblematico: l'amministrazione Trump ha di fatto agevolato il sorpasso di Byd nei confronti di un'azienda statunitense. Poco confortante, per Musk, e il successo in Norvegia. Il Paese nordico sta infatti procedendo verso la completa elettrificazione del parco veicoli e nel 2025 la quota di Bev sul totale delle immatricolazioni e stata del 95,9%. La Norvegia e da sempre un 'laboratorio' per Tesla. Anche nell'anno appena trascorso ha consolidato la propria leadership: sono state immatricolate ben 34.285 nuove auto, record assoluto, pari a una quota di mercato del 19,1%.

Cio significa che quasi un'auto nuova su cinque in Norvegia nel 2025 era una Tesla, in particolare una Model Y (27.621 nuove immatricolazioni, massimo storico). Tuttavia, secondo il Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale (Ofv), il 2025 ha confermato anche che una concorrenza piu ampia delle case cinesi. Nel corso dell'anno sono state immatricolate complessivamente 24.524 nuove autovetture di origine cinese, pari al 13,7% delle vendite di auto nuove, in aumento rispetto al 10,4% dell'anno precedente. Anche in Norvegia Byd e stato il piu grande marchio automobilistico cinese nel 2025, classificandosi al decimo posto nella classifica generale, trainato in modo particolare dalla Sealion 7.

Su base mensile, a dicembre i marchi cinesi hanno registrato un andamento altrettanto positivo, salendo a una quota di mercato del 17% rispetto al 7,7% del 2024. Guardando ai principali mercati Ue per cui sono disponibili dati, la performance di Tesla e negativa. In Francia il calo annuale e del 37,46% (25.460 unita) e in Spagna del 4% (16.005). Non trascurabile il dato italiano: secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dei Trasporti (Mit), a dicembre sono state registrate 2.519 unita, +85,22% rispetto allo stesso mese del 2024. Da inizio anno, tuttavia, il Mit segnala un -17,91% (12.847 unita).

Byd in Italia ha invece registrato un aumento monstre del 428% a 3.347 immatricolazioni mensili e +748% tra gennaio e dicembre (23.621). Il calo trimestrale delle consegne globali era comunque atteso, seppure a un livello inferiore. Wall Street si attendeva un valore di 426.000 unita mentre l'indagine aziendale diffusa lo scorso 29 dicembre (con stime tra gli altri di Morgan Stanley, Ubs, Hsbc, Canaccord, Wells Fargo e Barclays) parlava di 422.850 auto (1.640.752 per l'intero anno).