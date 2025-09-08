Tesla in picchiata, “la quota di mercato in Usa ai minimi dal 2017”. Dall'80% è scesa in agosto al 38% tra le elettriche

La quota di mercato di Tesla negli Stati Uniti è scesa in agosto ai minimi da 2017 in seguito alla crescente concorrenza nelle auto elettriche. Lo riporta Reuters citando i dati di Cox Automotive. Tesla, che una volta aveva l'80% del mercato delle auto elettriche americano, ha rappresentato il 38% delle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti in agosto, scendendo per la prima volta sotto il 40% dall'ottobre 2017.