Tesla, Musk presenta futuro sostenibile, ma nessuna nuova auto. «Eliminare combustibili fossili. Preoccupato da intelligenza artificiale»

NEW YORK - La prossima fase di crescita di Tesla sarà realizzata intorno all’idee di un futuro di energia sostenibile. Elon Musk presenta agli investitori la sua visione per il colosso delle auto elettriche, deludendo però chi si attendeva il lancio di nuovi prodotti. Il miliardario prevede che il mondo si muoverà verso le auto elettriche grazie anche a investimenti per 10.000 miliardi di dollari nello sviluppo a livello globale di energia sostenibile. Eliminare completamente i combustibili fossili. È l’obiettivo di Elon Musk che ha presentato la visione del futuro dell’azienda, auspicando la conversione all’elettrico di tutte le attività del globo, partendo dalla mobilita. «La Terra puo passare a un’economia basata sull’energia sostenibile e lo fara nel corso della nostra vita», ha esordito l’imprenditore spiegando che questo comporta l’elettrificazione del parco auto, ma anche di barche e aerei, lo sviluppo delle energie rinnovabili o la generalizzazione delle pompe di calore.

Per quanto riguarda Tesla, ha accennato a un veicolo di nuova generazione, il cui costo sarebbe notevolmente ridotto, senza pero fornire dettagli. Vari funzionari di Tesla hanno spiegato come il gruppo potrebbe partecipare a questa missione, ad esempio attraverso la semplificazione e l’automazione dei processi di produzione, la terza fase del «piano generale» di Elon Musk.

Tesla starebbe studiando un’auto il cui costo di produzione sarebbe stato ridotto del 50: Musk stesso non ha voluto fornire ulteriori dettagli, assicurando che l’azienda organizzera uno speciale evento di presentazione quando sara il momento. «Sono un pò preoccupato dall’intelligenza artificiale» ha affermato ancora, dicendosi «stressato» dalla nuova tecnologia dell’intelligenza artificiale e che ritiene «abbastanza pericolosa» che richiede regole affinché sia in grado di operare nell’interesse pubblico. Al momento per Musk «non ci può aiutare nel breve termine a costruire auto».

Musk ha anche confermato l’apertura di uno stabilimento in Messico. Il gruppo, primo produttore di auto elettriche, deve affrontare una concorrenza crescente. Case cinesi come BYD stanno rapidamente guadagnando slancio, mentre molti produttori tradizionali come General Motors, Volkswagen o Stellantis stanno lanciando le loro versioni elettriche. Alcuni osservatori si interrogano sulla capacita di Elon Musk di guidare il gruppo in questo periodo complicato, anche se sembra aver concentrato la sua attenzione su Twitter, di cui e subentrato a fine ottobre.