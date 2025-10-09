Top Ten mondo, Toyota fa doppietta: Rav4 sale al primo posto seguito dalla Corolla. Al terzo il pick up Ford Serie F

Una classifica che parla giapponese, altro che cinesi, i “padroni” del mondo dell'automobile restano i giapponesi che hanno piazzato 5 modelli (a partire dal campione delle vendite Toyota Rav4) nella Top Ten globale dei primi 8 mesi del 2025. Ci sono poi tre marche statunitensi e due sudcoreane, a confermare che i prodotti europei hanno ancora molta strada da fare per conquistare i mercati di esportazione e che un problema analogo affligge i costruttori cinese, fortissimi i patria ma non ancora performanti globalmente. La maggiore novità di questa classifica, compilata da Focus2move sulla base delle indicazioni di Global Data provenienti di 162 Paesi, è però il cambio della guardia al vertice, sempre sotto l'ampio e storico 'ombrello' del marchio Toyota. Quest'anno Corolla - auto più venduta al mondo da lungo tempo - ha dovuto cedere il gradino più altro al crossover Rav4.

Registrando un leggero aumento delle vendite (+1,1%) a fonte di un mercato globale in contrazione, ha infatti scalato due posizioni rispetto alla precedente classifica. Al secondo posto, come abbiamo detto, si colloca Toyota Corolla le cui immatricolazioni sono scese dell'8,8%, Sorprendentemente il 'tradizionalissimo' pick-up Ford Serie F (con motore termici anche di grossa cilindrata) sale al terzo posto una posizione di vertice che gli deriva da una crescita del 12,2% delle vendite. Il momento negativo di Tesla è sottolineato dalla discesa di 2 posizioni della Model Y che ha visto contrarsi dell'11,3% le immatricolazioni globali. Seguono al sesto posto la Honda CR-V (+1%) e poi lo Chevrolet Silverado (+6%) e la Toyota Camry (+11,8%) che è salita di 2 posizioni della Top Ten per modelli.

All'ottavo posto, cioè giù di una posizione, si è piazzato il suv Hyundai Tucson (pur cresciuto del 3,2%). Ancora un modello Toyota, il pick-up Hilux, si piazza al nono posto (+0,8%) seguito da Kia Sportage (-0,6%) che va a chiudere l'elenco dei dieci modelli preferiti nel mondo. A fronte dell'evidenza che modelli tradizionali benzina e diesel mantengono la loro posizione nonostante la transizione verso l'elettrificazione i dati raccolti fra gennaio e agosto mostrano altrettanto chiaramente che marchi Tesla e Byd (che non compare nelle prime dieci) si trovano ad affrontare grandi sfide di mercato pur restando intatto l'enorme potenziale dei veicoli 100% elettrici.