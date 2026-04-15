Toyota apre un nuovo Hub a Wrocław per rafforzare lo sviluppo di software in Europa
Wrc, in Croazia Katsuta (Toyota) fa il bis dopo il Kenya. Neuville (Hyundai) esce di strada nel Power Stage
Wrc, Pajari (Toyota) buca e Neuville (Hyundai) passa al comando del Rally di Croazia. Decimo l'italiano Daprà (Skoda)
Toyota rafforza le sue capacità di sviluppo software in Europa annunciando l'apertura di un Hub a Wrocław, in Polonia, dove verranno impiegati circa 200 specialisti tecnici altamente qualificati. Con il compito di migliorare le applicazioni MyToyota e LexusLink+, già in uso da oltre 2 milioni di clienti europei per accedere a funzioni per la gestione da remoto del veicolo, monitoraggio della carica della batteria e una vasta gamma di servizi, il team contribuirà anche allo sviluppo dell'infrastruttura cloud al fine di consentire l'utilizzo dei servizi connessi per veicoli Toyota e Lexus in Europa, fornendo inoltre supporto alla cybersecurity.
La creazione del Toyota Digital Hub segna un ulteriore investimento da parte di Toyota a Wrocław, dove il costruttore è presente ormai da 35 anni. Dal 2015, inoltre, il Centro Servizi Condivisi opera in città, fornendo servizi di contabilità e consulenza fiscale per tutte le unità Toyota in Europa. Con questo progetto rafforza il proprio impegno in questo mercato.