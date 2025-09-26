Trump, dall'1 ottobre dazi al 25% sull'import in Usa di mezzi pesanti

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi doganali su farmaci, autocarri e mobili prodotti al di fuori degli Stati Uniti. A partire dal primo ottobre, “applicheremo una tassa del 100% su tutti i prodotti farmaceutici di marca o brevettati, a meno che un'azienda non costruisca il proprio stabilimento farmaceutico in America”, ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.

In un altro post ha anche annunciato dazi doganali del 25% su “tutti i camion pesanti prodotti in altre parti del mondo”. Una misura che, secondo lui, dovrebbe sostenere i produttori americani di camion come “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e altri”.

Il presidente ha spiegato che questi dazi doganali sui camion pesanti sono motivati da “molte ragioni, ma soprattutto da motivi di sicurezza nazionale”. In primavera l'amministrazione Trump aveva avviato un'indagine per determinare se le importazioni di camion stranieri costituissero una minaccia per la “sicurezza nazionale”.Il presidente americano intende inoltre imporre dazi doganali su numerosi mobili: “applicheremo una tassa del 50% su tutti i mobili da cucina, i lavandini da bagno e i prodotti correlati” a partire dal primo ottobre e “una tassa del 30% sui mobili imbottiti”, ha scritto.