Uber guarda a treni e aerei, lavora a una sua “Super App”. In Gran Bretagna sviluppa le prenotazioni a lunga distanza

NEW YORK - Uber punta ad aggiungere alla sua app in Gran Bretagna le prenotazioni a lunga distanza, inclusi treni e voli aerei, con l’obiettivo si trasformare la sua app in una ‘super app’ per viaggi. L’esperimento inizia dalla Gran Bretagna, il maggiore mercato di Uber dopo il Nord America, e dovrebbe poi ampliarsi ad altri mercati. Uber si augura che l’aggiunta di ulteriori forme di trasporto possa spingere il suo core business delle corse in auto.