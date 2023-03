UE, tutta l'industria auto sa che il futuro è elettrico. Sefcovic: «Servono batterie e stock rinnovabili». Urso: «Su politica industriale non molliamo»

BRUXELLES - «Ora l’Europa e l’intera industria sanno che il futuro è elettrico. Abbiamo bisogno di batterie per l’industria automobilistica e per l’accumulo di energia rinnovabile». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, arrivando al Consiglio Ue Competitività. «Ora - ha evidenziato - dobbiamo lavorare insieme come europei per assicurarci» di avere una «parità di condizioni a livello globale, perché abbiamo visto che alcune delle principali economie stanno facendo pressione con politiche industriali molto assertive. Dobbiamo trovare le risposte giuste a livello europeo». «A Bruxelles con il viceministro Valentino Valentini per il Consiglio Competitività e incontri bilaterali sulla politica industriale Ue e i dossier dell’automotive, con Austria, Romania, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia. Noi non molliamo!». Lo scrive in un tweet il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso.