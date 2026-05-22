Urso: «Nelle prossime ore ok Mef a decreto incentivi auto. Concordato nel tavolo automotive con le associazioni di impresa»

«Il decreto concordato nel tavolo automotive con le associazioni di impresa il 30 gennaio scorso e presentato al Ministero dell'Economia il 13 febbraio, una volta ottenuto il concerto del Ministero delle Infrastrutture e quello del Ministero dell'Ambiente otterrà, con le competenze necessarie, il concerto del Ministero dell'Economia nelle prossime ore».

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, circa il decreto da 1,6 miliardi di euro per il fondo automotive per incentivare anche progetti di ricerca in nuove tecnologie.

Il ministro Urso ha sottolineato come «una volta che sarà esecutivo il tavolo automotive per prendere dotti di queste misure in maniera compiuta le associazioni di imprese e quindi le imprese». «Nel contempo - ha concluso - occorrerà dare conto con Stellantis dell'attuazione del Piano Italia così come è concordato nel dicembre 2024 di cui risultati sono evidenti».