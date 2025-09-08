Urso: «Sull'auto non c'è più tempo. L'Ue passi all'azione entro fine anno per rimuovere le follie del green deal»

«Non c'è più tempo da perdere. Bisogna passare in Europa dal dialogo strategico alle azioni strategiche da mettere in campo subito rimuovendo le follie del green deal». Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, dicendo che «va assolutamente fatto entro quest'anno». "È importante l'incontro a tre fatto oggi tra governo, azienda Stellantis e le migliaia di imprese della componentistica italiana rappresentate da Anfia, nel condividere una posizione congiunta in Europa, così come è stato fatto dalle due associazioni, quella delle case automobilistiche europee e delle imprese dell'automotive e della componentistica europea nel documento inviato alla Commissione», sottolinea Urso a margine della consegna dei premi De Sanctis alla Cassazione.