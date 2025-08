Veicoli commerciali, primo semestre in calo per van e camion (13,2%), in crescita i bus (+4,1%)

Primo semestre negativo in Europa (Eu27+Efta+Uk) per le immatricolazioni di veicoli commerciali e camion, quando gli autobus hanno registrato una crescita. Secondo i dati Acea, nei primi 6 mesi del 2025, nell'area sono stati registrati 912.596 veicoli commerciali, in calo del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per quanto riguarda i camion, le immatricolazioni complessive sono state 183.930, con una flessione del 14,9% su anno (-14,2% per i mezzi pesanti e -18% per i medi). Le registrazioni di autobus, invece, sono state 24.695, con un aumento del 4,1% in confronto ai primi sei mesi del 2024. Guardando alla sola Unione europea, tutti i mezzi presi in esame hanno visto un calo delle immatricolazioni: -13,2% i veicoli commerciali, -15,4% i camion e -4,4% gli autobus.

Guardando alle alimentazioni, le vendite di veicoli commerciali hanno avuto andamenti molto eterogenei. Secondo i dati Acea, in Europa (Eu27+Efta+Uk), le immatricolazioni di van elettrici sono state 93.334 (+47,5%), quelle di veicoli commerciali ibridi 24.083 (+8,4%), quando diesel e benzina hanno visto pesanti cali: -27,5% a 40.747 unità benzina e -16,5% a 746.889 unità i diesel. Per quanto riguarda i camion, la quasi totalità delle vendite sono relative a mezzi diesel: 171.329 unità (-16,8%), quando i camion Bev venduti sono stati 7.385 (+48%), con altri tipi di motorizzazioni con numeri residuali. Infine in merito agli autobus, 16.287 immatricolazioni sono state di mezzi diesel (+1,3%), 5.892 Bev (+38,1%), 1.272 ibridi (-36,4%) e 1.244 con altri tipi di motorizzazioni (-9,5%).

Tornando alla sola Unione europea, il diesel rimane la scelta preferita dagli acquirenti di furgoni nuovi nell'Ue nella prima metà del 2025. Tuttavia, le immatricolazioni sono diminuite del 15,6%, attestandosi a 598.001 unità, con una quota di mercato dell'82% (in calo rispetto all'84,3% del primo semestre del 2024). I modelli a benzina sono diminuiti del 29,8%, attestandosi a una quota del 4,9%. I furgoni elettrici hanno una quota di mercato del 9,5%, in aumento rispetto al 5,8% dello stesso periodo dell'anno scorso. Le immatricolazioni di furgoni ibridi sono cresciute del 7,1%, pur rappresentando solo una quota di mercato del 2,6%. Il diesel ha mantenuto il suo predominio nel mercato dei camion. I camion diesel sono il 93,6% delle nuove immatricolazioni nell'Ue, nonostante il calo del 15,4% dei volumi rispetto al primo semestre del 2024. I camion elettrici valgono il 3,6% del mercato, in aumento rispetto al 2,1% dell'anno scorso. I Paesi Bassi hanno guidato questa espansione con una crescita del 187,6% nel primo semestre del 2025, rappresentando quasi un quinto delle immatricolazioni di camion elettrici nell'Ue.

Infine, la quota di immatricolazioni di autobus elettrici nell'Ue è aumentata dal 16,4% nel primo semestre del 2024 al 21,6%. La Germania, il mercato più grande in termini di volume, ha registrato un'impressionante crescita del 105,2%, mentre il Belgio ha registrato il secondo maggior numero di immatricolazioni, 523 autobus elettrici rispetto ai 110 del 2024. Le immatricolazioni di autobus ibridi hanno registrato un calo a due cifre del 35,5%, rappresentando il 6,9% del mercato. Le immatricolazioni di autobus diesel sono diminuite del 6,7%, raggiungendo ora una quota di mercato del 64,7%, in calo rispetto al 66,2% dello stesso periodo dell'anno scorso.