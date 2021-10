Vendeva e riparava veicoli senza autorizzazioni, Polizia sequestra officina e multa salata al titolare

LUCCA - Vendeva e riparava veicoli senza autorizzazioni: la polizia gli ‘sigillà l’officina. Nella Piana di Lucca un’officina meccanica che operava senza alcuna autorizzazione amministrativa è stata scoperta dai poliziotti della Stradale di Lucca. Al suo interno una serie di attrezzature, tra cui ponti sollevatori, cric mobili, compressori, carrelli attrezzi, banchi da lavoro e tutto il necessario per la riparazione meccanica. Tutto perfetto ma, purtroppo, illegale, perché le autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività, non sono mai state rilasciate. Peccato, poi, che oltre a riparare auto, il titolare vendesse auto usate, ma anche questo abusivamente. Alla fine i poliziotti si sono visti costretti a sigillare il tutto, sequestrare le attrezzature ed elevare contravvenzioni al trasgressore per quasi 7.000 euro.