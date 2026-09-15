Veneto rimanda di un anno il blocco delle auto diesel Euro 5: Decise misure compensative per ridurre CO2

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la sospensione del blocco delle auto diesel Euro 5, che era previsto dall'1 ottobre. L'applicazione della limitazione della circolazione è rimandata di un anno, all'1 ottobre 2027. Per permettere la sospensione vengono adottate misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Hanno votato a favore 32 consiglieri, con due contrari e undici astenuti.

Tra le misure compensative che verranno introdotte dalla Regione, la fissazione di un tetto alle temperature del riscaldamento di uffici e negozi, la possibilità di agevolare lo smartworking di alcune categorie di dipendenti pubblici, agevolazioni per il tpl e nuovi eco-incentivi. «La tutela dell'ambiente è una priorità, ma la transizione ecologica non può essere pagata dai cittadini - commenta il presidente del Veneto Alberto Stefani -. Non possiamo imporre un nuovo costo a chi magari utilizza l'auto ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare i figli, assistere un familiare o mandare avanti la propria attività. La sostenibilità deve essere anche economica e sociale». Per Stefani «avevamo detto che non avremmo lasciato a piedi i veneti e abbiamo mantenuto la promessa».