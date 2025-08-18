Volkswagen, elettriche sugli scudi: consegnati 1,5 milioni di veicoli della famiglia ID

Volkswagen festeggia la consegna del veicolo numero 1,5 milioni della famiglia ID, una un ID.7 Tourer Pro costruita nello stabilimento di Emden per un cliente di Vechta, alla presenza del Ministro Presidente della Bassa Sassonia, Olaf Lies. La gamma ID. è cresciuta costantemente dal suo lancio nel 2020, con il modello compatto ID.3, il primo veicolo Volkswagen sviluppato esclusivamente come auto elettrica, seguito un anno dopo dal SUV ID.4 e dalla sua versione coupé ID.5, oltre al bus elettrico ID. Buzz. Le ultime novità della famiglia ID. sono la ID.7 e la ID.7 Tourer, commercializzate a partire dal 2024.

L'ingresso del marchio nella mobilità elettrica è stato supportato da una trasformazione industriale di cui ne è esempio l'impianto di East Frisia. Negli ultimi anni, il Gruppo ha investito oltre un miliardo di euro per convertirlo in un impianto di produzione esclusivamente di veicoli elettrici. Oltre a Zwickau e alla Gläserne Manufaktur di Dresda, Emden è l'unico stabilimento Volkswagen al mondo dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici. Altri modelli ID. escono dalle linee di produzione di Hannover e Chattanooga (USA), nonché di Foshan, Changsha e Anting (tutte in Cina). Il futuro della strategia di elettrificazione Volkswagen prosegue con il lancio di nuovi modelli della famiglia ID.: la compatta ID. 2all nel 2026, seguita un anno dopo dalla versione di serie della ID. Every1.