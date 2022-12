Volkswagen Group, assemblea approva maxi dividendo da 19,06 euro per Ipo Porsche

L’assemblea degli azionisti di Volkswagen ha dato semaforo verde al super dividendo legato all’ipo di Porsche da 19,06 euro. La proposta è stata approvata quasi all’unanimità: ha incassato il 99,9974% di voti favorevoli. Il voto assembleare, comunque, era sostanzialmente una formalità, in quanto significativamente più della metà delle azioni con diritto di voto sono di proprietà delle famiglie Porsche e Piech e dello stato della Bassa Sassonia e del Qatar, tutti azionisti favorevoli alla quotazione di Porsche e alla distribuzione del super dividendo. Alcuni analisti, però, avevano criticato la cedola, considerandola troppo elevata, alla luce delle sfide all’orizzonte del gruppo. In pratica, quasi la metà dei proventi incassati dalla quotazione in Borsa della controllata di auto sportive di lusso, sarà trasferita agli azionisti di Volkswagen.

Il pagamento del dividendo avverrà il 9 gennaio. Comunque già in sede dell’ipo di Porsche, Volkswagen AG aveva annunciato che avrebbe pagato ai propri soci il 49% dei proventi dell’operazione. Inoltre, sarà distribuito anche il ricavato della vendita di un quarto delle azioni ordinarie di Porsche. emi-AG, gli azionisti hanno seguito la proposta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza e hanno approvato una distribuzione speciale di 19,06 euro per azione ordinaria e privilegiata avente diritto al dividendo con una maggioranza del 99,9974%. Ciò corrisponde a un rapporto di pagamento del 49 percento dei proventi lordi totali dal valore del collocamento del 25 percento delle azioni privilegiate di Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG prima dell’attuazione delle misure di stabilizzazione in relazione all’IPO del Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e dalla cessione del 25% più un’azione delle azioni ordinarie di Dr. Ing. hc F. Porsche AG a Porsche Automobil Holding SE.