Volkswagen, la ID3 è solo il primo passo: entro il 2024 investirà 19 mld nelle “tecnologie del futuro”

HANNOVER – Volkswagen persegue l'obiettivo della decarbonizzazione (bilancio neutro di carbonio entro il 2050 e emissioni di Co2 della produzione dimezzate entro il 2025) con ulteriori investimenti ed una nuova gamma di modelli più “green”. Entro il 2024, la marca tedesca investirà 19 miliardi di euro in “tecnologie del futuro”. Quasi il 60% sono destinati allo sviluppo della mobilità elettrica per la quale il 2020 è l'anno della svolta.

Perché in estate arriva sul mercato il primo modello della gamma Id., ossia la Id.3. A non troppa distanza toccherà anche al primo Suv a zero emissioni di Volkswagen noto al momento con la sigla di Id.Next. Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer, ha ufficializzato che nel corso del 2020 il costruttore lancerà 34 nuovi modelli a livello planetario, tra gli altri 12 Suv e 8 vetture elettrice o ibride.

«Siamo all’inizio di una nuova era. Sviluppiamo con impegno la mobilità elettrica » , ha sintetizzato il top manager. Che ha sottolineato come Volkswagen si appresti ad avviare «la più grande strategia elettrica nell’industria automobilistica » . Brandstätter ha rivendicato come la svolta renda la mobilità a zero emissioni «accessibile a tante persone per la prima volta ». Arno Antlitz, Chief Financial Officer, ha confermato l'obiettivo dell'utile operativo sulle vendite compreso fra il 4 e 5% ed atteso di « almeno del 6% » per il 2022.

Oltre ad aver aumentato l'efficienza produttiva (oltre il 5%), Volkswagen lavora anche alla trasformazione digitale per la quale ha istituito la Car.Software, operativa come unità indipendente da gennaio. L'obiettivo fissato dal costruttore è quello di sestuplicare la quota di software automobilistici e dei servizi ai veicoli sviluppati internamente, passando da quasi il 10 ad almeno il 60%.