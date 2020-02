Volkswagen, nel 2019 in Italia cresce dell'8,5% e raggiunge le 176.813 unità consegnate

VERONA - La Volkswagen conferma il suo eccellente feeling con gli automobilisti italiani entrando nel 2020 a vele spiegate, sull'onda dei risultati ottenuti l'anno scorso e scanditi dal ritmo di un'autentica marcia trionfale, confermata da una quota di mercato del 9,23% che rappresenta il livello più alto raggiunto negli ultimi 26 anni dal marchio-simbolo del primo gruppo automobilistico mondiale.

Un exploit davvero straordinario quello ottenuto grazie alla 176.813 unità consegnate ai clienti, equivalenti a una crescita dell'8,57% in un mercato nazionale che nel complesso si è accontentato di un quasi impercettibile +0,29%. Buona parte del merito va all'inossidabile cavallo di battaglia di Wolfsburg, la Golf la cui settima generazione, pur essendo ormai in vista della pensione (la numero 8, presentata ufficilamente sul finire del 2019, è ormai pronta a ereditarne la corona) ha conquistato 27.354 clienti, imponendosi ancora una volta come la berlina compatta più venduta nel nostro Paese.

A darle una sostanziosa mano ha pensato la nuova «razza padrona» del mercato (non solo italiano), e cioè i Suv di taglia urbana che hanno regalato alla filiale nazionale grandi soddisfazioni, testimoniate dalle 39.600 T-Roc immatricolate e dalle oltre 21.000 unità che la T-Cross ha saputo totalizzare nel primo anno di commerializzazione. Mentre tra le ruote alte di dimensioni leggermente superiori la Tiguan ha ribadito la propria leadership di categoria.

Significativo anche il contributo delle altre piccole, chiamate i misurarsi nelle classi che tradizionalmente rappresentano l'inattaccabile terreno di conquista della produzione nazionale, nel quale tutti i costruttori vogliono misurrasi poiché i segmenti A e B valgono da soli oltre la metà del mercato totale. Qui la marca è degnamente rappresentata dalla up!, sesta nella classifica del segmento A con 17.465 consegne nonostante sia in pista già da otto anni, e dalla Polo le cui 34.629 immatricolazioni le valgono contemporaneamente il secondo posto nelle vendite del brand e il quinto nella graduatoria complessiva delle utilitarie.

Come ciliegina sulla torta di un'annata da incorniciare, Volkswagen Italia mette l'accento sui risultati ottenuti nella fetta più remunerativa, e per questo particolarmente ambita, del mercato: le vendite ai privati, canale in cui la quota del brand è salita al 10,68% anche in forza di tre mesi consecutivi (settembre, ottobre e novembre) nei quali il badge della «doppia V» ha fatto meglio di tutti i concorrenti.