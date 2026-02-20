Volkswagen rinvia il lancio del nuovo Pick-up negli Usa. Il nuovo impianto Reev ha bisogno di una messa a punto più lunga
Il settimanale tedesco Spiegel rivela che Volkswagen ha intenzione di rinviare dal 2027 all'estate del 2028 il lancio del suo nuovo pick-up elettrico Scout. A determinare questo rinvio sarebbero complicazioni tecniche seguite alla scelta di modificare l'impianto, passando da un modello completamente elettrico a uno Reev, nel quale un piccolo motore a benzina agisce solo come generatore per ricaricare la batteria quando è scarica.
Secondo il settimanale il progetto costituisce la scommessa più importante di Volkswagen nel secondo mercato automobilistico più grande al mondo. Sono previsti un pick-up (Terra) e un SUV fuoristrada (Traveler). Si prevede che il nuovo stabilimento di Blythewood, nella Carolina del Sud, avrà una capacità produttiva fino a 250.000 veicoli all'anno una volta pienamente operativo.