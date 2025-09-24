Volvo Cars, gli Usa sempre più strategici. Nuovi investimenti stabilimento in South Carolina

Volvo Cars continuerà a investire nello stabilimento di Ridgeville, vicino a Charleston, in South Carolina, per portarlo al pieno regime produttivo nei prossimi anni. L'impianto, inaugurato nel 2015, ha già beneficiato di 1,3 miliardi di dollari di investimenti e dispone di una capacità annua installata di 150.000 unità. Attualmente vengono prodotti il Suv elettrico Volvo EX90 e la Polestar 3. Dal 2026 entrerà in linea anche il Suv di medie dimensioni XC60, mentre entro il 2030 sarà avviata la produzione di un nuovo modello ibrido pensato per il mercato nordamericano.

«I nostri piani di investimento - ha dichiarato Håkan Samuelsson, ceo di Volvo Cars - confermano ancora una volta il nostro impegno a lungo termine nei confronti del mercato statunitense e delle attività produttive in South Carolina. Quest'anno celebriamo 70 anni di presenza negli Stati Uniti, con oltre 5 milioni di auto vendute e molti altri obiettivi da raggiungere». «La decisione di Volvo di rafforzare lo stabilimento di Ridgeville - ha detto invece il governatore Henry McMaster - consolida la posizione della Carolina del Sud come leader nazionale nella produzione automobilistica».