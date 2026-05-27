Volvo (Gruppo Geely), via libera negli Usa per vendite di auto con tecnologia cinese

Volvo, controllata in maggioranza dal gruppo cinese Zhejiang Geely Holding, ha ottenuto negli Stati Uniti un'autorizzazione specifica per la vendita di auto con tecnologia 'connessa' cinese, dopo che l'introduzione della normativa Icts di sicurezza aveva bloccato lo sbarco di simili veicoli negli Usa. Lo afferma una nota del gruppo automobilistico, che da tempo stava trattando con l'amministrazione Trump. Lo sblocco potrebbe essere un precedente per altri gruppi, con le nuove regole statunitensi che mirano a limitare software e hardware cinesi nei veicoli per ragioni di sicurezza nazionale.

«In base alla normativa, Volvo Cars Usa ha dovuto seguire una procedura con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per ottenere un'autorizzazione specifica per la continua importazione e vendita di auto connesse: grazie a questa autorizzazione specifica, Volvo può proseguire con i suoi piani di crescita negli Stati Uniti», si legge nella nota del gruppo automobilistico. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più importanti per Volvo e ospitano il suo stabilimento di produzione d'avanguardia a Charleston, nella Carolina del Sud, dove ha investito finora oltre 1,3 miliardi di dollari, creando più di 2.000 posti di lavoro. Lo scorso anno l'azienda ha celebrato 70 anni di presenza negli Stati Uniti e conta 281 concessionari in 48 Stati, impiegando circa 11.500 persone. In Borsa a Stoccolma il titolo Volvo sale del 7% oltre le 24 corone svedesi.