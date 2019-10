Bmw italia, partnership strategica con Ispi per l'inclusione sociale e il dialogo interculturale

Bmw italia, partnership strategica con Ispi su inclusione sociale MILANO - Bmw Group Italia e l’Ispi, istituto per gli studi di politica internazionale, hanno stretto una partnership strategica per favorire l’inclusione sociale e il dialogo interculturale e per promuovere una progressiva integrazione a livello globale delle catene di produzione del valore. La partnership è nata in occasione dell’Ispi Forum sul Multilateralismo, che si aprirà domani a Milano e al quale parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nicolas Peter, member of the board of management of Bmw, Finance, ribadirà la volontà strategica del gruppo di promuovere mercati liberi e aperti attraverso l’adozione di regole di gioco comuni, con l’obiettivo di dare stabilità e affidabilità di pianificazione dell’economia globale. La partnership con l’Ispi è una delle iniziative della politica di Bmw Italia in tema di corporate social responsibility ed è volta a creare un percorso strutturato che ha l’obiettivo di proiettare nel futuro una serie di tematiche aziendali, culturali e produttive del Bmw Group, per sua natura innovativo e orientato al futuro.