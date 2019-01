Bosch lancia al CES shuttle autonomo che fa anche da assistente personale

LAS VEGAS - Il prototipo di shuttle condiviso, elettrico e a guida autonoma, che Bosch espone al CES di Las Vegas, è in grado di accogliere quattro passeggeri, gli uni di fronte agli altri, per ottimizzare lo spazio e garantire comodità. Gli schermi per l'infotainment possono essere utilizzati dai passeggeri individualmente o in gruppo; per esempio, una famiglia può guardare un film mentre è in viaggio per trascorrere il weekend fuori città, o dei colleghi possono lavorare ad una presentazione mentre si recano in ufficio. Gli smartphone utilizzano il Wi-Fi a bordo e possono integrarsi alla perfezione con il sistema di infotainment, grazie alla tecnologia di connettività di Bosch. Il servizio concierge trasforma lo shuttle in un assistente personale.

Avendo qualsiasi tipo di informazione a propria disposizione, il veicolo può fornire ai passeggeri consigli sul viaggio, può gestire prenotazioni per servizi e prenotazioni d'ogni tipo, fornire bollettini meteo e dare suggerimenti turistiche o per lo shopping. Quando lo shuttle arriva a destinazione, i passeggeri possono pagare il viaggio con il servizio di pagamento elettronico di Bosch. Ma i servizi Bosch non finiscono quando termina la corsa di ride sharing: il sistema basato su videocamere per gli interni del veicolo è in grado di verificare se il passeggero ha dimenticato degli oggetti. In quel caso, lo shuttle lo informa direttamente tramite smartphone. Le videocamere possono rilevare anche la presenza di sporcizia - come cibo sul sedile o contenitori per bevande - e capire dunque se è necessario pulire lo shuttle, e in tal caso provvedere rapidamente. Così ogni passeggero può iniziare il proprio viaggio a bordo di un veicolo pulito. Il servizio Bosch per gli aggiornamenti over-the-air è in grado di determinare se gli shuttle senza guidatore sono dotati dell'ultima versione di software. Esso rileva gli aggiornamenti software non appena sono disponibili e li esegue nel veicolo in modo sicuro e affidabile.

Grazie ai sensori installati a bordo, la diagnosi predittiva può monitorare la condizione dei componenti più importanti e inviare la notifica allo shuttle prima che si verifichi un guasto, riducendo il rischio di fermo veicolo. In futuro, Bosch raccoglierà gli aggiornamenti dal cloud di dati e le diagnosi predittive in una piattaforma integrata per la connettività, che fornirà alle case costruttrici e agli operatori del servizio di shuttle una panoramica costante sulla condizione dei mezzi, in modo che essi possano mantenerli sempre pronti all'uso. Tutti gli elementi legati alla sicurezza - come accesso, connettività con il mondo esterno e aggiornamenti software - sono stati implementati da Escrypt consociata di Bosch e specializzata nel settore della sicurezza dati.